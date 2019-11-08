Испанские врачи: беременным и детям нельзя есть тунца

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испанские врачи: беременным и детям нельзя есть тунца

Агентство по безопасности питания Испании (AESAN) внесло изменения в руководство относительно потребления рыбы.

Недавние исследования подтвердили давние догадки – в ряде видов рыбы слишком много ртути, ее потребление следует ограничить всем, а беременным женщинам и детям до 10 лет полностью отказаться от употребления. В частности, речь идет о тунце, акуле и рыбе-меч, пишет medikforum.ru.

По заверению испанских врачей, новые правила помогут снизить риски отравления ртутью. В группе риска находятся беременные женщины и дети. Ртуть – опасные яд, главная мишень которого – мозг и нервная система. Она может негативно влиять даже в минимальных количествах во время внутриутробного развития, причем последствия этого проявляются несколько лет спустя. Рыба с самым высоким содержанием ртути – рыба-меч, тунец и акула.

«Соединение ртути легко растворяется в жирах, и способно преодолевать гематоэнцефалический барьер, плаценту и, как следствие, приводить к изменениям в развитии нейронов у плода. Последствиями этих изменений могут быть повреждение головного мозга, трудности в обучении, потеря слуха и серьезное повреждение нервной системы ребенка», – цитирует врачей издание La Vanguardia.

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