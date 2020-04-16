Испанские врачи рассказали о новом симптоме коронавируса

Их наблюдения подтверждают и итальянские медики, отмечая, что, как правило, таким образом COVID-19 проявляется у детей и подростков, пишет noticia.ru.

Испанские педиатры заметили, что у пациентов с коронавирусом появляется сыпь, похожая на ту, что присутствует у больных корью и оспой. В большинстве случае она поражает ноги, особенно пальцы. Когда болезнь отступает, сыпь тоже бесследно проходит, подчёркивают испанские педиатры. Их коллеги из Италии подтверждают: у 20% больных коронавирусом наблюдаются проблемы с кожей.

Теперь гражданам Испании рекомендовано обращать внимание на свою кожу и в случае появления странной сыпи первым делом самоизолироваться. Не стоит сразу бежать к врачу, если других симптомов нет, просят медики, но оградить себя от других людей и внимательно следить за своим состоянием необходимо.