Испанские женщины умеют экономить

Вторник, 21 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанские женщины умеют экономить

Испанские женщины умеют экономить значительно лучше мужчин.

Как показало социологическое исследование, проведенное цифровой платформой Coinc среди 134 тысяч жителей Испании, у женщин в целом получается экономить значительно лучше, чем у мужчин. В среднем их накопления составляют 7052 евро, что на 786 евро больше, чем у сильной половины человечества. Только в одной возрастной категории – от 55 до 59 лет – мужчины оказались экономнее женщин, превосходя их по объему сбережений всего на 116 евро.

В возрасте от 35 до 39 лет различия между накоплениями, сделанными испанцами и испанками, практически отсутствуют, зато, перешагнув 60-летний рубеж, представительницы слабого пола отличаются повышенной бережливостью. Размер их сбережений достигает 12 000 евро, что на 1400 евро больше, чем у мужчин предпенсионного возраста, пишет espanarusa.com.

В 2017 году была зафиксирована существенная разница в плане финансовых накоплений и между испанскими автономными сообществами. Лучше всего экономят жители Наварры (13 700 евро в год), за которой следуют Страна Басков и Ла-Риоха – 13 480 и 13 260 евро соответственно. Меньше всего удается откладывать испанцам, проживающим в Эстремадуре, – 8490 евро.

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