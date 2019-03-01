Испанские женщины за штурвалом корабля

Она приняла участие в дебатах, организованных Политехническим университетом Каталонии в рамках проекта «Дни равенства». Эксперты обсуждали роль женщины в технических профессиях и проблему нехватки женщин в таких сферах. Кроме Нурии Обиолс в дебатах приняли участие профессор информатики Политехнического университета Нурия Кастел, профессор телекоммуникаций Пас Морийо, директор культурного центра Palau Macaya Хосеп Олле и ученик Нурии Себастьян Канж.

Политехнический университет Каталонии с помощью этого проекта акцентировал внимание на низкой численности женщин на технических факультетах. Были рассмотрены возможные пути выхода из сложившейся ситуации, например, через такие инициативы, как Aquí STEAM, которая направлена на привлечение талантливых девушек в сферы науки, техники, инженерии и математики. С этой целью будут созданы мероприятия, рассчитанные на детей и подростков в возрасте от 9 до 14 лет. Наряду с этим пройдут семейные и школьные мероприятия, для того чтобы обеспечить поддержку талантливых девочек, пишет espanarusa.com.

Эксперты отмечают, что так называемый «мачизм» приводит к тому, что квалификация и способности женщин ставятся под сомнение, в том числе, лицами, работающими на более низких должностях. Такая же ситуация наблюдается в школах и университетах. Капитан Нурия Обиолс рассказывает о том, что постоянно сталкивалась с дискриминацией во время учебы и работы. «Иногда, увидев меня, они удивлялись. Но были и те, кто подчеркивали, что они разбираются в этом, а я – нет. Во мне сомневались, часто удивляясь тому, что женщина может стать морским капитаном», – вспоминает она.

Большинство девушек, предпочитающих научную отрасль, редко учатся на технических факультетах, как правило, выбирая медико-санитарные науки, на долю которых приходится 72% от общего числа учащихся. По мнению Нурии, помимо очевидного врожденного призвания, важным фактором, влияющим на выбор профессии среди девушек, является социальная установка, что «женщины должны заботиться о других». В ходе дискуссии было отмечено, что уже во время получения начального образования проявляются предвзятые убеждения о том, что девочки хороши в языковой сфере и литературе, а мальчики – в математике.

«Очень важно иметь женскую поддержку в таких сферах», – объясняет капитан Нурия Обиолс. Когда она изучала морское дело и транспорт, все ее преподаватели были мужчинами. «Работая на корабле, я встретила другую женщину, которая также шла по этому профессиональному пути. А также я знакома с женщинами-офицерами. У всех них я училась тому, как лучше вести себя и действовать, чтобы добиваться успеха в «мужской» профессии», – рассказывает она.

В дополнение к распространенному списку «мужских» профессий, эксперты выделили и другие факторы, влияющие на формирование образа женщины-профессионала. Например, замечено, что в некоторых телесериалах и фильмах женщины, занимающиеся наукой, выступают как асоциальные странные личности. По мнению экспертов, этот фальшивый стереотип наносит большой ущерб развитию женского научного сектора. На начальном этапе девочкам мешает мнение родителей, которые стараются оберегать их от трудной «мужской» карьеры, тем самым подавляя интерес к техническим специальностям. Другая проблема возникает после получения технического образования, когда женщины подвергаются профессиональной дискриминации со стороны работодателей, которые предпочитают брать на такие должности мужчин. Поэтому эксперты подчеркивают необходимость просветительской работы, как с родителями, так и с обществом в целом.