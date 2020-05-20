Испанских медиков пригласили в театр

Принимая такое решение, столичные власти преследовали сразу две цели: не допустить закрытия культурных учреждений и отблагодарить медработников за тяжёлый труд.

Многие культурные учреждения в Мадриде сами не смогут пережить экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, заявила представитель столичного Совета по культуре Андреа Леви. «Я — ярая защитница важности культурной идентичности Мадрида. Мы не можем допустить, чтобы занавесы опустились и погасли огни», — заявила она.

Чтобы культурные учреждения смогли пережить это время, власти обеспечат им финансирование в размере 7,5 млн евро. Из них 1,9 млн достанутся театрам. 1,2 млн - кинотеатрам. 1,3 млн - концертным залам. 530 тыс. — циркам и другим площадкам, пишет noticia.ru.

Работники медицинских учреждений смогут посещать спектакли бесплатно. А безработным и пенсионерам будет предложено купить билеты со скидкой 50%.