Испанских монахинь подозревают в продаже реликвий

Испанская полиция начала расследование по факту появления на ярмарке TEFAF в Нью-Йорке выставленной на продажу деревянной скульптуры XVII века, созданная скульптором о Хосе де Морой и изображающая св. Маргариту Кортонскую. Пишет euromag.ru.

Мадридский дилер Николас Кортес запрашивает за нее 350 тыс. евро. Идентичная статуя раньше принадлежала гренадскому женскому монастырю и находилась над алтарем в монастырском храме.

Полиция полагает, что она была незаконно продана в 2018 году.

По испанским законам, торговля церковными ценностями может осуществляться только под эгидой государства. Настоятельница монастыря сестра Жозефа утверждает, что произошла путаница и в церкви хранится похожая, но не идентичная статуя, однако она не стала раскрывать ее местонахождение.

Со своей стороны, Кортес предоставил полиции счет на покупку этой статуи у антиквара и разрешение на экспорт.

Это не первый случай, когда этот монастырь подозревается в незаконной продаже церковных ценностей. Ранее на рынке уже появлялись работы, находившиеся в собственности монастыря, хотя монахини и утверждали, что они были отправлены на реставрацию.