Испанских монахинь подозревают в продаже реликвий

Четверг, 19 Декабрь 2019 Испания Испания

Испанских монахинь подозревают в продаже реликвий

Испанская полиция расследует случай появления на ярмарке TEFAF скульптуры, являвшейся собственностью монастыря.

Испанская полиция начала расследование по факту появления на ярмарке TEFAF в Нью-Йорке выставленной на продажу деревянной скульптуры XVII века, созданная скульптором о Хосе де Морой и изображающая св. Маргариту Кортонскую. Пишет euromag.ru.

Мадридский дилер Николас Кортес запрашивает за нее 350 тыс. евро. Идентичная статуя раньше принадлежала гренадскому женскому монастырю и находилась над алтарем в монастырском храме.

Полиция полагает, что она была незаконно продана в 2018 году.

По испанским законам, торговля церковными ценностями может осуществляться только под эгидой государства. Настоятельница монастыря сестра Жозефа утверждает, что произошла путаница и в церкви хранится похожая, но не идентичная статуя, однако она не стала раскрывать ее местонахождение.

Со своей стороны, Кортес предоставил полиции счет на покупку этой статуи у антиквара и разрешение на экспорт.

Это не первый случай, когда этот монастырь подозревается в незаконной продаже церковных ценностей. Ранее на рынке уже появлялись работы, находившиеся в собственности монастыря, хотя монахини и утверждали, что они были отправлены на реставрацию.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)