Испанский авторынок в октябре вырос на 6%

Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых машин (ANFAC).

Такая положительная динамика связана, в том числе, с низкими продажами 2018 года, вызванными вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей в ЕС.

Согласно данным ANFAC, в октябре самым популярным брендом в Испании стал SEAT. За месяц его авто приобрели 7810 автолюбителей, что на 11,4% больше, чем было куплено за аналогичный период прошлого года.

На второй строчке рейтинга идет Volkswagen. Машины этой компании были проданы в количестве 7739 единиц, что почти на треть (30,2%) выше результата 2018 года. Тройку лидеров замыкает Peugeot с результатом 7692 авто. Это на 1,9% меньше, чем в прошлом году, пишет regnum.ru.

Четвёртое и пятое места занимают автомобили компаний Toyota (5816 ед.) и KIA (5482 ед.).

Всего с января по октябрь 2019 года продажи машин в Испании составили около 1,1 млн единиц, что на 6,3% меньше прошлогоднего результата.

Напомним, по данным ANFAC, в октябре текущего года на автомобильном рынке Испании было реализовано на 31,1% больше электромобилей, чем годом ранее.