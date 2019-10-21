Испанский авторынок в сентябре вырос на 18%

Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 965339 единиц (-7,4%), пишет autostat.ru.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в сентябре стал местный SEAT, реализовавший 7003 автомобиля (+12,3%). На втором месте идет Renault, которая увеличила продажи на 91,9% до 6828 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 6422 машины (+61,8%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (6127 шт., -1,4%) и Toyota (5032 шт., +5,3%).