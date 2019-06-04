Испанский блогер отправится в тюрьму за издевательства над бездомным
Испанец Канхуа Рен, владелец канала ReSet на YouTube, признан виновным в издевательствах над бездомным.
Блогера приговорили к 15 месяцам тюрьмы и около 20 тыс. Евро штрафа.
У канала ReSet 1,1 млн подписчиков, а его владелец Канхуа Рен входит в топ-200 самых влиятельных блогеров Испании и Иберо-Америки. Сейчас ему 21 год.
Поступок, за который Канхуа Рен попал под суд, был совершен им в 2017 году, пишет noticia.ru.
Блогер предложил бездомному съесть печенье, где вместо начинки была зубная паста, и заплатил за это 20 евро. На этом ролике блогеру удалось заработать 2000 евро, благодаря рекламе.