Испанский блогер отправится в тюрьму за издевательства над бездомным

Вторник, 04 Июнь 2019 Испания Испания

Испанский блогер отправится в тюрьму за издевательства над бездомным

Испанец Канхуа Рен, владелец канала ReSet на YouTube, признан виновным в издевательствах над бездомным.

Блогера приговорили к 15 месяцам тюрьмы и около 20 тыс. Евро штрафа.

У канала ReSet 1,1 млн подписчиков, а его владелец Канхуа Рен входит в топ-200 самых влиятельных блогеров Испании и Иберо-Америки. Сейчас ему 21 год.

Поступок, за который Канхуа Рен попал под суд, был совершен им в 2017 году, пишет noticia.ru.

Блогер предложил бездомному съесть печенье, где вместо начинки была зубная паста, и заплатил за это 20 евро. На этом ролике блогеру удалось заработать 2000 евро, благодаря рекламе.

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