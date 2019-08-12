Испанский бренд LOEWE выпустил новую культовую сумку

Предыдущие коллекции: Tote, Gate, Puzzle and Hammock, уже стали модной классикой. Коробчатая сумка с двумя небольшими ручками в стиле 80-х годов уже готова к выпуску. С 8 августа 2019 года она начала продаваться, как на сайте LOEWE, так и в бутиках по всему миру, пишет espanarusa.com.

О другом знаменитом испанском бренде читайте в статье: «Золотые волшебные бабочки Carrera y Carrera».

Кожаный аксессуар имеет форму открытки, от нее и получила свое название «звездная» вещица. Дизайн вдохновлен элегантными стилем сумок прошлого. С одной стороны, он отражает современные тенденции моды, с другой – ностальгическую чувствительность. Это первая сумка от дизайнера LOEWE, ирландца Джонатана Андерсона, с жесткой рамой.

Отражая свое название Postal, сумка будет выпускаться с изображением видов городов, как на открытках. Сейчас на сайте представлены сумки с видами таких городов: Мадрид, Барселона, Лондон, Париж, и в классических моноцветовых вариантах. Знак бренда LOEWE выгравирован в верхнем правом углу и выглядит, как марка открытки.

Сумка выполняется из мягкой высококачественной кожи Soft Natural Calf. Производится в двух размерах: маленькая 8,5x13,5x17 см и большая 7x14,5x21 см.