Испанский бренд Mango открыл новый логистический центр

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испанский бренд Mango открыл новый логистический центр

Испанский одёжный бренд Mango открыл новый логистический центр.

Новый логистический центр Mango расположен в Льиса-д’Амун в Барселоне. Инвестиции в проект составили около €230 млн. Новый склад может обрабатывать до 75 тыс. изделий в час, что позволяет в три раза увеличить производительность уже существующих центров Mango. В новом центре работают 600 человек.

Новый центр площадью 190 тыс. кв. м предназначен для обслуживания более чем 2100 магазинов бренда в 110 странах мира, а также продаж в онлайн-канале. Позже компания рассчитывает расширить эту территорию ещё на 90 тыс. кв. м и увеличить экспедиторский отдел. На расширение объекта компания направит €35 млн, пишет retailer.ru.

«Центр в Льисе имеет ключевое значение для нас, так как позволяет соответствовать потребностям роста компании в течение следующих лет и помогает нам быстрее и эффективнее реагировать на потребности покупателей. Мы гордимся тем, что наш центр — один из самых крупных и современных в Европе», — прокомментировал гендиректор Mango Тони Руис.

Бренд Mango сущетвует с 1984 года. Компания представлена в 110 странах мира, общая площадь магазинов ритейлера составляет 800 тыс. кв. м. Объём продаж Mango в 2018 году составил €2,233 млрд. В России работают более 100 магазинов компании.

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