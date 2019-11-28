Испанский бренд Mango открыл новый логистический центр

Новый логистический центр Mango расположен в Льиса-д’Амун в Барселоне. Инвестиции в проект составили около €230 млн. Новый склад может обрабатывать до 75 тыс. изделий в час, что позволяет в три раза увеличить производительность уже существующих центров Mango. В новом центре работают 600 человек.

Новый центр площадью 190 тыс. кв. м предназначен для обслуживания более чем 2100 магазинов бренда в 110 странах мира, а также продаж в онлайн-канале. Позже компания рассчитывает расширить эту территорию ещё на 90 тыс. кв. м и увеличить экспедиторский отдел. На расширение объекта компания направит €35 млн, пишет retailer.ru.

«Центр в Льисе имеет ключевое значение для нас, так как позволяет соответствовать потребностям роста компании в течение следующих лет и помогает нам быстрее и эффективнее реагировать на потребности покупателей. Мы гордимся тем, что наш центр — один из самых крупных и современных в Европе», — прокомментировал гендиректор Mango Тони Руис.

Бренд Mango сущетвует с 1984 года. Компания представлена в 110 странах мира, общая площадь магазинов ритейлера составляет 800 тыс. кв. м. Объём продаж Mango в 2018 году составил €2,233 млрд. В России работают более 100 магазинов компании.