Испанский чиновник извинился за дезинфекцию пляжа хлоркой
Ошибкой назвал дезинфекцию пляжа хлоркой чиновник из муниципалитета Захара-де-лос-Атунес (Испания) Агустин Конехо.
«Я признаю, что это ошибка», - сказал Конехо. «Но это было сделано с благими намерениями», - пояснил он.
По его словам, этим путем он хотел защитить детей от заражения коронавирусом, пишет rossaprimavera.ru.
Ранее ряд экологических организаций, в том числе испанское представительство Greenpeace, возмутились, что экосистема пляжа в Захара-де-лос-Атунес уничтожается дезинфицирующими средствами.