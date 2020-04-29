Испанский чиновник извинился за дезинфекцию пляжа хлоркой

Среда, 29 Апрель 2020 Испания Испания

Испанский чиновник извинился за дезинфекцию пляжа хлоркой

Ошибкой назвал дезинфекцию пляжа хлоркой чиновник из муниципалитета Захара-де-лос-Атунес (Испания) Агустин Конехо.

«Я признаю, что это ошибка», - сказал Конехо. «Но это было сделано с благими намерениями», - пояснил он.

По его словам, этим путем он хотел защитить детей от заражения коронавирусом, пишет rossaprimavera.ru.

Ранее ряд экологических организаций, в том числе испанское представительство Greenpeace, возмутились, что экосистема пляжа в Захара-де-лос-Атунес уничтожается дезинфицирующими средствами.

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