Испанский диетолог перечислила самые вредные для печени продукты

По словам специалиста, возглавляют этот список алкоголь, сахар, выпечка, полуфабрикаты и фастфуд.

По её словам, алкоголь — главный враг печени. «Этот сильнейший токсин, метаболизируясь в печени, вызывает её ожирение», — отметила она. Родригес считает, что не стоит делить алкогольные напитки на «хорошие» и «плохие»: все они наносят удар по печени, пишет noticia.ru.

Выпечка тоже вредна. Особенно магазинная. Она провоцирует болезни печени и общее ожирение. В эту же категорию эксперт включила сладости, снеки и фастфуд.

Сахар также вреден для печени. Здесь Родригес ссылается на исследование американских учёных, доказавших, что сахар вызывает ожирение этого органа.

Соль Родригес тоже причисляет к опасным продуктам. А ещё красное мясо, сливочное масло, крем и т.д.

Проблема в том, подчёркивает диетолог, что больная печень зачастую не проявляет никаких симптомов. Догадаться о её состоянии можно по следующим признакам: «лишний вес, усталость, потеря аппетита, отеки, боли в животе, тошнота и пожелтение кожи».