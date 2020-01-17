Испанский дизайнер посвятила новую коллекцию королеве Нидерландов

Пятница, 17 Январь 2020 Испания Испания

Испанский дизайнер посвятила новую коллекцию королеве Нидерландов

Знаменитый дизайнер одежды для фламенко посвятила новую коллекцию королеве Нидерландов.

Дизайнер Фабиола Гарсия-Линьян покорила голландскую королевскую семью своими платьями для фламенко. Коллекция, посвященная королеве Нидерландов, носит название «Luz flamenca» и сохраняет элементы, которые являются олицетворением собственного стиля этого дизайнера. Она представлена в роскошном поместье Севильи La Cascajera,  где выращиваются отмеченные многочисленными наградами арабские лошади породы Yeguada Ybarra.

«Эта коллекция создана при содействии солнца и света, потому что  мы много времени проводим на улице. Платья отражают сочетание разных цветов и традиционных элементов стиля фламенко», - рассказывает дизайнер. Каждое платье она создает вручную из эксклюзивных струящихся тканей, позволяющих свободно танцевать и выражать себя. Новая коллекция презентует яркие цвета и дополнительные элементы, такие как вышитые полоски или кружева по краям оборок, пишет espanarusa.com.

Что касается цветов, то в платьях присутствует красный, фуксия, розовый, цвет морской волны, темно-синий и белый. Все они создают уникальный контраст и цветовую гармонию. Конечно же, это платья в горошек, который характерен для стиля фламенко. В этом случае на платьях можно найти горошек разных размеров  и текстур. Дизайнер марки Fabiola является одним из главных сторонников использования вышитых шалей. Их эксклюзивные красочные шали с уникальной бахромой создаются вручную. «Я хотела бы посвятить эту коллекцию прекрасной королеве Нидерландов Максиме и ее дочерям принцессам Амалии, Алексии и Ариане в благодарность за то, что они доверяли мне и моей команде в прошлом году, выбрав наши платья для участия в ежегодной ярмарке в Севилье. Для меня было честью одеть королеву и ее трех дочерей», - рассказывает дизайнер.

Фабиола Гарсия-Линьян скоро вернется в мир моды, чтобы представить свой творческий эксперимент, который найдет выражение в коллекции для невест и для вечеринок. Презентация ожидается в феврале на показе  Code 41 Trending Day в Севилье.

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