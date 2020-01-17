Испанский дизайнер посвятила новую коллекцию королеве Нидерландов

Дизайнер Фабиола Гарсия-Линьян покорила голландскую королевскую семью своими платьями для фламенко. Коллекция, посвященная королеве Нидерландов, носит название «Luz flamenca» и сохраняет элементы, которые являются олицетворением собственного стиля этого дизайнера. Она представлена в роскошном поместье Севильи La Cascajera, где выращиваются отмеченные многочисленными наградами арабские лошади породы Yeguada Ybarra.

«Эта коллекция создана при содействии солнца и света, потому что мы много времени проводим на улице. Платья отражают сочетание разных цветов и традиционных элементов стиля фламенко», - рассказывает дизайнер. Каждое платье она создает вручную из эксклюзивных струящихся тканей, позволяющих свободно танцевать и выражать себя. Новая коллекция презентует яркие цвета и дополнительные элементы, такие как вышитые полоски или кружева по краям оборок, пишет espanarusa.com.

Что касается цветов, то в платьях присутствует красный, фуксия, розовый, цвет морской волны, темно-синий и белый. Все они создают уникальный контраст и цветовую гармонию. Конечно же, это платья в горошек, который характерен для стиля фламенко. В этом случае на платьях можно найти горошек разных размеров и текстур. Дизайнер марки Fabiola является одним из главных сторонников использования вышитых шалей. Их эксклюзивные красочные шали с уникальной бахромой создаются вручную. «Я хотела бы посвятить эту коллекцию прекрасной королеве Нидерландов Максиме и ее дочерям принцессам Амалии, Алексии и Ариане в благодарность за то, что они доверяли мне и моей команде в прошлом году, выбрав наши платья для участия в ежегодной ярмарке в Севилье. Для меня было честью одеть королеву и ее трех дочерей», - рассказывает дизайнер.

Фабиола Гарсия-Линьян скоро вернется в мир моды, чтобы представить свой творческий эксперимент, который найдет выражение в коллекции для невест и для вечеринок. Презентация ожидается в феврале на показе Code 41 Trending Day в Севилье.