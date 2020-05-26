Испанский эксперт развеял миф о пользе пива

Так, сторонники употребления пива после физических нагрузок отмечают, что этот напиток богат углеводами, витаминами, фенольными соединениями и даже фолиевой кислотой. Всё это якобы помогает восстанавливать водный баланс после занятий спортом.

Однако, пишет автор материала Хавьер Мартинес, пиво содержит алкоголь, который обезвоживает организм, чему также способствует и его мочегонное свойство, пишет iz.ru.



«Если вы хотите восполнить потерянную во время тренировки жидкость, пейте воду и ешьте фрукты. После тренировки можно выпить пива, но оно должно быть безалкогольным», — советует он.

Кроме того, Мартинес уверен, что «французский парадокс», связывающий низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний во Франции с употреблением вина, не обоснован.

Причинно-следственная связь между вином и здоровьем сердца так и не была установлена, отмечает автор. А вот развитие различных заболеваний даже при умеренном употреблении алкоголя доказано.

В то же время Мартинес не рекомендует пить соки. Он отметил, что в них чаще всего содержится сахар, поэтому гораздо полезнее употреблять фрукты с мякотью либо целиком, либо хотя бы в виде смузи.