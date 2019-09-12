Испанский «Эль Прат»: аэропорт с наибольшим числом задержанных рейсов

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испанский «Эль Прат»: аэропорт с наибольшим числом задержанных рейсов

Этим летом показатель пунктуальности в аэропорту Барселоны составил 76%.

«Эль Прат» попал в список 50 аэропортов мира с наибольшим числом задержанных рейсов. Рейтинг составляет организация Airhelp, которая специализируется на защите прав пассажиров.

По данным Airhelp, больше всего пунктуальность страдает в аэропортах Греции, Португалии и Англии. Миконос и Санторини лидируют. Здесь в период с 1 июня по 30 августа задерживали в среднем четыре-пять рейсов из десяти, пишет noticia.ru.

У аэропорта Барселоны не самые плохие показатели - он занимает 49 место в рейтинге. Но они могли бы быть гораздо лучше. Статистику подпортили забастовки, которые мешали нормальной работе аэропорта почти все лето. В результате за три месяца около 11 тысяч рейсов (более 163 100 пассажиров) были либо задержаны, либо отменены.

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