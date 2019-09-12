Испанский «Эль Прат»: аэропорт с наибольшим числом задержанных рейсов

«Эль Прат» попал в список 50 аэропортов мира с наибольшим числом задержанных рейсов. Рейтинг составляет организация Airhelp, которая специализируется на защите прав пассажиров.

По данным Airhelp, больше всего пунктуальность страдает в аэропортах Греции, Португалии и Англии. Миконос и Санторини лидируют. Здесь в период с 1 июня по 30 августа задерживали в среднем четыре-пять рейсов из десяти, пишет noticia.ru.

У аэропорта Барселоны не самые плохие показатели - он занимает 49 место в рейтинге. Но они могли бы быть гораздо лучше. Статистику подпортили забастовки, которые мешали нормальной работе аэропорта почти все лето. В результате за три месяца около 11 тысяч рейсов (более 163 100 пассажиров) были либо задержаны, либо отменены.