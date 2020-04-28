Испанский эпидемиолог оценил возможность второй волны COVID-19

Об этом заявил РИА Новости испанский эпидемиолог Ильдефонсо Эрнандес Агуадо, профессор университета Мигеля Эрнандеса в Аликанте.

"Слишком много неизвестных, чтобы предугадать следующие волны. Есть мнение, что они будут сильнее, чем нынешняя, другие, напротив, считают, что они будут проходить в более мягкой форме. Надо готовиться к худшему. Но когда я говорю, что надо готовиться к худшему, это не значит, что я уверен, что будет хуже", - сказал Агуадо, который также является официальным представителем Испанского общества общественного здравоохранения и управления здравоохранением (SESPAS).

"Более того, я надеюсь, что по мере развития вируса, несмотря на то, что будет увеличиваться его способность распространения, он будет терять уровень летальных исходов", - добавил он.

По его мнению, серьезное испытание для системы здравоохранения наступит, если новая волна COVID-19 совпадет с эпидемией гриппа, пишет РИА Новости.

"Медицинские службы должны поддерживать все свои возможности, чтобы справиться с той ситуацией, которую мы наблюдали на пике", - отметил эпидимиолог.

По его словам, испанские санитарные службы показали возможность самоорганизовываться, в некоторых случаях увеличив в три раза возможности больниц по приему пациентов в отделениях интенсивной терапии. Агуадо отмечает, что действия служб здравоохранения в случае второй волны эпидемии должны быть аналогичными тому, что делалось в Испании в середине и второй половине марта – на пике эпидемии.

Однако он считает, что нужно делать это "более упорядочено", в первую очередь разделять пациентов в приемных отделениях неотложной помощи – тех, у кого наблюдаются респираторные проблемы, и тех, у кого их нет, проводить подготовку непрофильных специалистов, решить заранее проблему санитарных материалов.

"У системы здравоохранения должен быть четкий план, если начнется развитие второй волны эпидемии", - подчеркнул Агуадо.

Он признал: несмотря на то что в Испании хорошая научная база, не хватает квалифицированных эпидемиологов, которые работают непосредственно с пациентами, и эту проблему также надо решать.