Испанский гвардеец спас тонущих нелегалов

Понедельник, 16 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский гвардеец спас тонущих нелегалов

В Сеуте лодка с восьмью африканцами на борту перевернулась в нескольких десятках метров от берега.

Лодка почти достигла пляжа Algarrobo, когда сильные волны высотой более двух метров перевернули ее. Все пассажиры упали в воду, и их стало уносить волнами в разные стороны. Пятеро нелегалов смогли добраться до берега вплавь, где им помогли сотрудники Гражданской гвардии. Трое их спутников не смогли выбраться без посторонней помощи. Один из сержантов, рискуя своей жизнью, бросился на помощь, увидев, что одна женщина не может справиться с течением, пишет noticia.ru.

В лодке находились выходцы из африканских стран к югу от Сахары. После того как все они оказались на берегу, сотрудники Красного креста осмотрели пострадавших, включая агентов Гражданской гвардии. Никто из них не получил серьезных повреждений.

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