Испанский хамон будет продаваться в Китае

Хамон и столовый виноград будут продаваться на китайском рынке на основании соглашений, которые должны быть подписаны в ходе государственного визита председателя КНР Xi Jinping, начавшегося в среду (28 ноября).

На повестке дня еще около 20 различных соглашений, требующих подписания. В рамках государственного визита китайское правительство будет изучать участие испанских компаний в многочисленных проектах, которые Пекин проводит в Африке и Латинской Америке, пишет espanarusa.com.

Вход на китайский рынок для испанских производителей – это, пожалуй, наиболее важный пункт в ходе визита Xi Jinping для Испании, подчеркнули в сообщениях из резиденции премьер-министра дворца Монклоа, поскольку это открывает доступ к 1,980 млн потребителей.

Ожидается подписание десяти торговых соглашений между Instituto de Crédito Oficial (ICO) и Банком Китая Limited; Управлением порта в заливе Algeciras и портовой группой Ningbo Zhousha. Telefónica должна заключить контракт с Huawei; Técnicas Reunidas присоединится к проектам Sinopec, одной из первых китайских нефтедобывающих компаний Китая.

Еще одна из тем переговоров с Китаем – новые возможности, связанные с взаимным облегчением получения виз испанскими и китайскими туристами.

Также в Монклоа сообщили, что государственный визит Xi Jinping направлен на укрепление двусторонних отношений. Главы подпишут декларацию, направленную на «укрепление стратегического партнерства в новую эру».