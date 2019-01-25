Испанский хамон выигрывает у итальянского прошутто

Пятница, 25 Январь 2019 Испания Испания

Испанский хамон выигрывает у итальянского прошутто

За последние 29 лет экспорт испанского хамона серрано постоянно растет.

Это приводит к смещению лидирующих позиций итальянского прошутто и байонской ветчины из Франции на мировом рынке.

Директор по маркетингу и продвижению независимой испанской ассоциации, объединяющей экспортеров хамона, Карлос дель Ойо объясняет этот процесс высоким качеством продукции и конкурентоспособными ценами, с которыми экспортеры выходят на международный рынок. Согласно данным Консорциума хамона серрано Испании, рост экспорта в 2018 году составил 5%, пишет espanarusa.com.

В настоящее время производители, входящие в состав Консорциума, экспортируют продукт в 60 стран, пять из которых являются стратегическими партнерами: это Германия, Франция, Мексика, Швеция и Чили. Страны Европейского союза по-прежнему остаются основным направлением, концентрируя 80% от общего объема экспорта. По прогнозам аналитиков Консорциума, продукт продолжит укреплять главенствующие позиции на стратегических рынках, параллельно осваиваясь на новых территориях, таких как США, Австралия и Китай.

Соглашение о поставках продуктов из свинины, подписанное в конце ноября между Испанией и Китаем, расширило возможности экспорта на азиатский рынок. Китай разрешает ввоз на свою территорию хамона с костью, тогда как в соответствии с предыдущим соглашением разрешение распространялось только на хамон в ломтиках. По словам Карлоса дель Ойо, содержание нового документа сыграет важную роль при формировании имиджа бренда, акцентируя внимание на возможности приобретать ногу целиком и отрезать ломтики самостоятельно, как это делается согласно испанской традиции.

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