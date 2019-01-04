Испанский художник преображает городские пейзажи

Он сумел соединить в своих произведениях фотографию, архитектуру, дизайн и живописное искусство и превратился в мага повседневной жизни. Его фантазия преобразила пригороды, фавелы и деревни, подверженные ураганам и тайфунам в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Южная Корея, Италия, США, Голландия, Куба. Дионисио творит, не касаясь зданий, так как он не архитектор, а художник и фотограф, стремящийся улучшить окружающий мир, пишет espanarusa.com.

Центр современного искусства Малаги приглашает посетить до 17 марта 2019 года выставку Гонсалеса под названием «Parresia y lugar», которая показывает его творчество в период с 2006 по 2017 годы, воплощенное в 90 разнообразных работах: фотографиях, видео, фотоскульптурах, голографических призмах и макетах. Центр расположился в здании бывшего оптового рынка, чья территория позволяет идеально разместить огромные фотографические композиции, через которые художник управляет реальностью, преображая ее.

Дионисио Гонсалес живет в Севилье, а его работы разлетелись по всему миру и стали частью коллекций крупнейших музеев мира, таких как центр Помпиду в Париже, музей королевы Софии в Мадриде и Музей современной фотографии в Чикаго. Перед началом работы он тщательно изучает те места, которые хочет сделать героями новых произведений и опирается на мнение градостроителей, философов и архитекторов, чтобы наиболее выразительно и эффективно воплотить свои идеи.

Автор отмечает, что глобализация приводит к проблемам с местной инфраструктурой, заполняя пространство огромными элементами, мешающими гармоничному развитию городской среды. Его работы, созданные в сотрудничестве с архитекторами и географами, отражают тысячи возможных решений этих проблем.

Художник уже успел получить предложение материализовать свои творческие идеи в городе Пусан в Южной Корее, однако из-за политических проблем работа над проектом приостановлена.