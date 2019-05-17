Испанский художник разделся и разбил яйцо о гробницу Дали
Испанский художник Адриан Пино Оливера своеобразно отметил 115-летие со дня рождения Сальвадора Дали.
В этот деть Адриан устроил акцию в музее Дали в Фигерасе. Он разделся догола, полежал в таком виде на гробнице Дали, станцевал на ней, а потом разбил о нее керамическое яйцо. После такого перфоманса художник оперативно оделся, собрал все осколки и убежал до приезда полиции, пишет noticia.ru.
Адриан считает себя женихом Венеры и этим объясняет свои акции.