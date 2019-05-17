Испанский художник разделся и разбил яйцо о гробницу Дали

Пятница, 17 Май 2019 Испания Испания

Испанский художник разделся и разбил яйцо о гробницу Дали

Испанский художник Адриан Пино Оливера своеобразно отметил 115-летие со дня рождения Сальвадора Дали.

В этот деть Адриан устроил акцию в музее Дали в Фигерасе. Он разделся догола, полежал в таком виде на гробнице Дали, станцевал на ней, а потом разбил о нее керамическое яйцо. После такого перфоманса художник оперативно оделся, собрал все осколки и убежал до приезда полиции, пишет noticia.ru.

Адриан считает себя женихом Венеры и этим объясняет свои акции.

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