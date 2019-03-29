Испанский художник создает уличные репродукции известных картин

Хулио Анайа Кабандин воссоздает в заброшенных и полуразрушенных местах копии картин таких великих мастеров как Вермеер, Рембрандт или Люсьен Фрейд.

Граффитист – бывший студент Университета искусств Малаги. Он начал заниматься рисованием с шести лет. Кабандин копирует шедевры мировой живописи с высокой точностью и дополняет их нарисованными рамами, пишет noticia.ru.

Сам художник отмечает, что ему нравится идея «кражи» картины и перемещения ее в другое место, которому она совершенно не принадлежит, что провоцирует своеобразный конфликт.

Работы можно найти в самых неожиданных местах по всей Андалусии и за ее пределами. Кабандин использует акриловые краски, которые он сам смешивает, что позволяет ему сделать копию, максимально приближенную к оригиналу.