Испанский иллюзионист Маго Поп покупает барселонский театр

Сделка, о которой уже ходили слухи, будет официально заключена в июне этого года.

Осенью у театра начнется новая жизнь – на его сцене пройдет спектакль Маго Попа «Nada es imposible», на данный момент он демонстрируется в Мадриде, где его посмотрели более 350 000 человек, а кассовые сборы составили более миллиона евро.

Для Антонио Диаса покупка театра является «личной и профессиональной мечтой», которая позволит ему расти как артисту, пишет espanarusa.com.

«Я хочу ставить здесь грандиозные спектакли, мюзиклы международного масштаба, шоу магии, театр мимики и жеста... Яркие спектакли, которые собирали бы зрителей со всей Испании и из других стран мира», – поделился своими идеями артист.

«Мы продаем театр, но продаем его театральному человеку, – сообщили представители компании 3xtr3s, бывшего владельца здания. – Маго Поп заслуживает того, чтобы стать нашим наследником».

При новом хозяине «Виктория», один из самых больших театров Барселоны, рассчитанный на 1134 зрительных мест, немного изменит свой облик, однако общая структура здания останется той же.