Испанский индекс Ibex 35 упал на 7% на новостях о коронавирусе
На открытии торгов в понедельник испанский индекс Ibex 35 снизился на 7,34%.
По состоянию на 9:01 по местному времени Ibex 35 был на отметке 7.760,60 пункта — ниже психологической отметки в 7.800 пунктов. Все котировки окрасились в красный цвет.
Падение произошло на фоне новостей с нефтяного рынка и влияния коронавируса на экономику, пишет noticia.ru.
В пятницу по итогам прошедшей недели Ibex 35 потерял 3,98%, а по итогам двух последних недель обрушился на 15,28%.