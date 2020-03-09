Испанский индекс Ibex 35 упал на 7% на новостях о коронавирусе

Понедельник, 09 Март 2020 Испания Испания

Испанский индекс Ibex 35 упал на 7% на новостях о коронавирусе

На открытии торгов в понедельник испанский индекс Ibex 35 снизился на 7,34%.

По состоянию на 9:01 по местному времени Ibex 35 был на отметке 7.760,60 пункта — ниже психологической отметки в 7.800 пунктов. Все котировки окрасились в красный цвет.

Падение произошло на фоне новостей с нефтяного рынка и влияния коронавируса на экономику, пишет noticia.ru.

В пятницу по итогам прошедшей недели Ibex 35 потерял 3,98%, а по итогам двух последних недель обрушился на 15,28%.

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