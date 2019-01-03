Испанский кинематограф собирает более 100 миллионов евро в прокате

Например, способность испанского режиссера Хавьера Фессера зацепить публику комедийным жанром привела к триумфу его нового фильма «Чемпионы», продолжившего пятилетний успех испанских кинолент. На очереди другой самый кассовый фильм сезона – «Суперлопес» режиссера Хавьера Руиса Кальдеры, который все еще остается героем киноафиш Испании и за одни только выходные дни собирает более 400 тыс. евро.

По предварительным прогнозам Министерства культуры Испании, кассовые сборы испанских фильмов за 2018 год явно превысят 100 млн евро. Возглавляют список «Чемпионы» Фессера, которые заканчивают год с доходом более чем 19,5 млн евро. Кроме того, фильм является фаворитом испанской национальной кинопремии Goya Awards, где представлен в 11 номинациях.

Еще одна заслуга фильма «Чемпионы» заключается в создании и выпуске его в прокат без участия частного телевидения, в отличие от второго в рейтинге фильма – «Суперлопес» (телеканал Telecinco), чей прокатный успех достигает 9,8 млн евро в 2018 году. Третье место занимает фильм «Лучшее лето в моей жизни» (телеканал Antena 3) с доходом почти 8 млн евро. Это первый случай после 2013 года, когда фильм, вышедший без участия частного телеканала, занимает первую строчку в рейтинге проката, пишет espanarusa.com.

Первый квартал года, как правило, является самым низкодоходным в области кассовых сборов испанского кинопроката. Когда в апреле 2018 года фильм «Чемпионы» взорвал кинотеатры Испании, испанскому кино стали пророчить успешный год. Любопытно, что многие фильмы, от которых ждали успеха, совершенно не оправдали ожиданий. К таким фильмам можно отнести «Волна преступлений», «Юкатан», «Королевство», «Тень закона». Нашумевший фильм-ремейк «Идеальные незнакомцы» режиссера Алекса де ла Иглесия, занявший в 2017 году второе место в рейтинге, в этом году обосновался лишь на четвертом.

Особняком стоит американский фильм под руководством испанского режиссера Хуана Антонио Байона, который к концу 2018 года заработал в испанском прокате уже 24 млн евро. Речь идет о фильме «Парк Юрского периода: павшее королевство», являющийся продолжением культовой истории.