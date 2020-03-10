Испанский кофе: сокровище острова Гран-Канария

Кофейные плоды постепенно краснеют от жары, располагаясь под защитой тени апельсиновых и банановых деревьев, а также виноградных лоз. Это пейзажи долины Valle de Agaete на острове Гран-Канария, волшебного оазиса, который также является единственным местом в Испании и одним из немногих в Европе, где выращивается кофе высшего сорта (Specialty coffee).

Расположенная на высоте 150 метров над уровнем моря и всего в 15 минутах от побережья, долина представляет собой 45,5 квадратных километров плодородной вулканической почвы, на которой выращивается 5000 килограммов кофе в год. На самом деле, выращивание кофе в европейском климате (пусть даже островном субтропическом) является настоящим сюрпризом для экспертов. Средняя температура 20,6 ºC оказалась идеальной для этих кофейных деревьев. Поэтому на протяжении более полутора веков в Valle de Agaete, у подножия величественного соснового леса природного парка Parque Natural de Tamadaba, в тени фруктовых деревьев, выращивается кофе сорта arábica typica, пишет espanarusa.com.

История гласит, что в 1788 году указом Короля Карлоса III был объявлен поиск земель на острове Тенерифе для выращивания тропических растений. Некоторые экземпляры из Америки и Азии проходили там акклиматизацию, прежде чем попасть на полуостров. Так родился так называемый Сад акклиматизации Оротавы (который и в наши дни можно посетить на Тенерифе), где с 1792 года выращивалось более 100 экзотических для этих мест видов растений. Среди них были и кофейные деревья, которые вскоре начали распространяться по островам. В 1891 году антрополог Рене заявил, что кофе и табак долины Valle de Agaete являются лучшими на островах.

Несмотря на успех выращивания кофе, в начале 1900-х годов эта индустрия пришла в упадок. К 40-м годам XIX века кофейные деревья исчезли по неизвестным причинам, за исключением долины Valle de Agaete, где кофе продолжают выращивать, собирать и обрабатывать по сей день. Сейчас его производством под маркой Café Agaete занимаются такие фермерские хозяйства, как Los Castaños, La Laja, Las Chocetas, Callico, Valero, Del Vínculo, Platinium.

Здесь по-прежнему используются почти все те же сельскохозяйственные методы, что и два столетия назад. Как объясняет Виктор Хорхе Луго, президент организации Agroagaete и владелец фермы La Laja, кофейные деревья этой зоны никогда не страдали какими-либо заболеваниями, а также не подвергались обрезке. Естественное удобрение происходит благодаря окружающим фруктовым деревьям, которые создают особый симбиоз в этой сельскохозяйственной экосистеме. Сбор плодов осуществляется вручную, чтобы гарантировать нужную степень созревания каждого из них.

Натуральное обжаривание усиливает мягкие и сладкие ароматы этого сорта (жемчужина долины Valle de Agaete), стоимость которого достигает 60 евро за килограмм. Виктор Хорхе Луго добавляет, что такая стоимость обусловлена ручным трудом, бережным и экологичным процессом выращивания и производства.