Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро

Среда, 19 Декабрь 2018 Испания Испания

Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро

Конгресс депутатов одобрил покупку портрета короля Испании Фелипе VI.

Портрет маслом обойдется в 88 тысяч евро.

Во вторник депутаты провели голосование и большинство высказалось за покупку.

Против были партии Podemos и En Comú. Сначала художник Эрнан Кортес - один из самых известных на сегодняшний день портретистов в Испании - запросил сумму, которую конгресс сразу счел неподъемной. Тогда художник снизил цену до 80 тысяч евро. Вместе с налогами - 88 тысяч, пишет noticia.ru.

Стоит отметить, что это будет уже третий портрет кисти Кортеса, который украсит конгресс. Художник является автором портретов многих политических деятелей и крупных бизнесменов Испании.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья