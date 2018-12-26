Испанский король призвал защищать единство и уважать конституцию

В нем он призвал политических и общественных лидеров «защищать и заботиться» о мирном сосуществовании, что, по его словам, «требует уважения конституции».

Дон Фелипе поздравил с Рождеством всех испанцев, особо отметив тех, кто оказался в сложном положении по личным, экономическим или социальным причинам, а также отдельно упомянул жертв гендерного насилия, назвав это явление одной из значимых проблем, вызывающих беспокойство.

Значительная часть выступления короля была посвящена молодежи, в особенности к тем, кто испытывает трудности в поиске работы. Он пожелал им «достойной заработной платы» и «подходящего места для жизни», а также подчеркнул, что молодым людям требуется помощь со стороны всего испанского общества.

Говоря о единстве, король напомнил об идеалах и принципах, которые имели ключевое значение в период демократического перехода четыре десятка лет назад, включая согласие, диалог, взаимопонимание, интеграцию и солидарность, к которым он призвал и сейчас.

Глава государства добавил, что задача всего испанского общества – продолжать ежедневно строить лучшую, более креативную, динамичную, сплоченную и ориентированную на равенство страну, пишет noticia.ru.

Видеообращение было записано в Зале для аудиенций дворца Сарсуэла. На заднем плане стоял всего один снимок, на котором король изображен вместе со своей дочерью принцессой Астурийской Леонор в день ее первого официального мероприятия – чтения испанской конституции в Институте Сервантеса.