Испанский медик назвал продукты для защиты от коронавируса

Четверг, 19 Март 2020 Испания Испания

Испанский медик назвал продукты для защиты от коронавируса

Средиземноморская диета поможет организму дать отпор коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия.

По словам медика, в рацион необходимо добавить больше овощей, фруктов и зелени. Также эксперт посоветовал употреблять в пищу нерафинированные и цельнозерновые продукты.

Хотя бы раз в неделю важно потреблять мясо и рыбу, причем рыбные блюда считаются предпочтительнее, а из мяса лучше всего приобретать птичье, отмечает Гарсия.

Также два-три раза в неделю рекомендуется употреблять бобовые и молочные изделия. Для жарки и заправки салатов лучше всего использовать оливковое масло, а на десерт — сухофрукты, пишет iz.ru.

Физическая активность и качественный сон помогут держать организм в тонусе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

Из 66 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 в России 10% пациентов выписаны из больниц.

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