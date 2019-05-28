Испанский музей попал в топ-20 самых посещаемых в мире

Вторник, 28 Май 2019 Испания Испания

Испанский музей попал в топ-20 самых посещаемых в мире

Только один испанский музей попал в топ-20 самых посещаемых в мире.

По данным 13-го совместного доклада компаний TEA и AECOM Theme Index and Museum Index, самым посещаемым в мире музеем по итогам 2018 года стал Лувр, принявший 10,2 млн человек.

На втором месте оказался Национальный музей Китая в Пекине, в котором побывали за год 8,61 млн человек. На третьем - Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Испания в этой двадцатке представлена только одним музеем - Центром искусств королевы Софии в Мадриде. Он находится на 17 месте рейтинга с показателем в 3,9 млн посетителей. В прошлогоднем рейтинге Центр искусств королевы Софии также был единственным представителем в топ-20  и тоже занимал 17-е место, пишет noticia.ru.

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