Испанский напиток из «Игры престолов»

Fuego Valyrio стал самым продаваемым алкогольным напитком на Amazon. Его создатели – два выпускника университета, к которым пришла эта идея во время одной из вечеринок.

Напиток должен напоминать миллионам фанатов «Песни Льда и Огня» зелье алхимиков, созданное для имитации разрушительного пламени драконов. Эффект усиливается, благодаря дыму металлического цвета, который появляется, если потрясти бутылку, придавая напитку интенсивный зелёный цвет. Вкус же содержит нотки перца и корицы.