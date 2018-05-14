Испанский напиток из «Игры престолов»

Понедельник, 14 Май 2018 Испания Испания

Испанский напиток из «Игры престолов»

На торговой площадке Amazon набирает популярность напиток Fuego Valyrio («Валирийский огонь»), созданный в Испании по мотивам сериала «Игра престолов».

Fuego Valyrio стал самым продаваемым алкогольным напитком на Amazon. Его создатели – два выпускника университета, к которым пришла эта идея во время одной из вечеринок.

Напиток должен напоминать миллионам фанатов «Песни Льда и Огня» зелье алхимиков, созданное для имитации разрушительного пламени драконов. Эффект усиливается, благодаря дыму металлического цвета, который появляется, если потрясти бутылку, придавая напитку интенсивный зелёный цвет. Вкус же содержит нотки перца и корицы.

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