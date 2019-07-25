Испанский парламент не утвердил Санчеса на пост премьера

Четверг, 25 Июль 2019 Испания Испания

Испанский парламент не утвердил Санчеса на пост премьера

Конгресс депутатов не утвердил Санчеса на пост премьера.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил во вторник в ходе первого голосования исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра.

Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе должно состояться второе голосование, в ходе которого будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев, сообщает ТАСС.

Во вторник за кандидатуру Санчеса проголосовали 124 депутата, 170 - против, 52 - воздержались, еще четверо парламентариев на заседании не присутствовали. Не поспособствовали утверждению генсека ИСРП и сторонники левой партии Podemos ("Мы можем"), которая является главным потенциальным союзником социалистов и выступает за формирование коалиционного правительства с ИСРП. В понедельник в ходе дебатов в парламенте лидер Podemos Пабло Иглесиас заверил, что его политическая сила не будет согласна на "декоративную роль" в возможном коалиционном правительстве, пишет noticia.ru.

Без поддержки Podemos у социалистов мало шансов добиться утверждения Санчеса главой кабмина. Если по итогам второго голосования Санчесу не удастся быть избранным на пост премьера, то у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. В течение этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы, которые могут состояться в ноябре.

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