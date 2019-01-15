Испанский паспорт опустился на пятое место в мировом рейтинге

Вторник, 15 Январь 2019 Испания Испания

Испанский паспорт опустился на пятое место в мировом рейтинге

Испанский паспорт в 2019 году оказался на пятой строчке мирового рейтинга Henley Passport Index.

Для составления рейтинга консалтинговая компания Henley & Partners руководствуется данными Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

При наличии испанского паспорта можно побывать в 186 странах, не беспокоясь заранее о визах. В прошлом году их насчитывалось 187, благодаря чему Испания располагалась на одну строчку выше, на четвертом месте.

Статус самого «ценного» паспорта в мире сохраняет за собой японский паспорт, с которым открыт доступ в 190 стран мира. За Японией следуют Сингапур и Южная Корея, граждане которых могут посетить без визы 189 стран. Тройку лидеров завершают Германия и Франция – по 188 стран, пишет noticia.ru.

Испания разделила пятую строчку с Люксембургом, уступив четвертое место Дании, Финляндии, Италии и Швеции.

Худшие показатели, как и в минувшем году, у Ирака и Афганистана, с паспортами которых можно без визы съездить лишь в 30 стран.

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