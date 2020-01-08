Испанский паспорт среди самых могущественных в мире

Аналитики основывались на возможностях безвизового передвижения обладателя паспорта той или иной страны.

Испания заняла в этом рейтинге пятое место — как и в прошлом году. Испанский паспорт позволяет свободно въезжать в 187 стран. Первое место досталось Японии, для граждан которой открыта 191 страна. Далее идёт Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея делят третью строчку (обе — по 189), а Италия и Финляндия занимают четвёртую позицию (188 стран). Россия в этом рейтинге опустилась на 51 место (118 стран для безвизового въезда), пишет noticia.ru.

Ранее похожий рейтинг (Индекс гражданств мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index, QNI) был опубликован специалистом по вопросам иммиграции и гражданства Кристианом Келиным и возглавляющим кафедру конституционного права ЕС в Университете Гронингена в Нидерландах профессором Димитрием Коченовым. В нём Испания занимала десятое место. На втором были Германия и Голландия с одинаковыми показателями. Авторы учитывали множество критериев, среди которых состояние экономики, стабильность и безопасность, визовые отношения с другими странами, возможность свободно перемещаться по миру, работать в других странах и т.д. Россия в этом рейтинге была на 62 месте. Украина - на 75-м. Белоруссия - на 86-м.