Испанский паспорт вошел в десятку «лучших» в мире

Авторы рейтинга - специалист по вопросам иммиграции и гражданства Кристиан Келин и возглавляющий кафедру конституционного права ЕС в Университете Гронингена в Нидерландах профессор Димитрий Коченов.

В этом году первое место заняла Франция. На втором - Германия и Голландия с одинаковыми показателями. Далее следуют Дания, Норвегия, Швеция (делят четвертое место), Исландия, Финляндия, Италия, Великобритания, Ирландия и Испания, пишет noticia.ru.

Авторы рейтинга учитывали множество критериев, среди которых состояние экономики, стабильность и безопасность, визовые отношения с другими странами, возможность свободно перемещаться по миру, работать в других странах и т.д.

Россия в этом рейтинге находится на 62 месте. Украина - на 75-м. Белоруссия - на 86-м.