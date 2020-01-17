Испанский пекарь представил самый дорогой хлеб в мире

Он включает фрагменты съедобного золота и серебра, а также 20 граммов съедобных цветков.

400 граммов такой выпечки стоит 1380 евро. В прошлом году хлеб из пекарни Морено тоже преподносился как самый дорогой в мире, но стоил в семь раз дешевле за такой же по весу каравай (192 евро), пишет noticia.ru.

Пекарня называется Pan Piña и находится в муниципалитете Альгатосин в провинции Малага. Среди её постоянных покупателей — арабские шейхи, китайские и русские миллионеры, сообщает информационное агентство Europa Press.