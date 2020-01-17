Испанский пекарь представил самый дорогой хлеб в мире

Пятница, 17 Январь 2020 Испания Испания

Испанский пекарь представил самый дорогой хлеб в мире

Владелец пекарни из Малаги Хуан Мануэль Морено на гастрономической выставке в Мадриде показал самый дорогой в мире хлеб.

Он включает фрагменты съедобного золота и серебра, а также 20 граммов съедобных цветков.

400 граммов такой выпечки стоит 1380 евро. В прошлом году хлеб из пекарни Морено тоже преподносился как самый дорогой в мире, но стоил  в семь раз дешевле за такой же по весу каравай (192 евро), пишет noticia.ru.

Пекарня называется Pan Piña и находится в муниципалитете Альгатосин в провинции Малага. Среди её постоянных покупателей — арабские шейхи, китайские и русские миллионеры, сообщает информационное агентство Europa Press.

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