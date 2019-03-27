Испанский пиццамейкер сразится с итальянским

Антонио формирует тесто для пиццы с головокружительной скоростью. Всего за несколько секунд он превращает 200-граммовый шарик теста в тонкое полотно. Затем наступает самый неожиданный для зрителей момент: он подбрасывает основание пиццы в воздух, крутит его на пальце, переворачивает и делает другие невероятные трюки. Эти самые трюки помогли шеф-повару из Малаги выиграть многочисленные соревнования в Испании и Италии, оставив позади итальянских мастеров. Сейчас он в очередной раз готовится радовать своих фанатов и удивлять судей на Международном чемпионате пиццы, который пройдет в итальянской Парме с 9 по 11 апреля.

Антонио начинал работу в гастрономическом бизнесе в качестве официанта итальянского ресторана, а в свободное время увлекался акробатикой. В один прекрасный день ему предложили создавать развлекательные мероприятия для посетителей. Так он начал воплощать идею создания гастрономического шоу, параллельно обучаясь в знаменитой итальянской школе пиццамейкеров Scuola Pizzaioli. Это привело его к участию в международном конкурсе, а затем и к открытию собственной пиццерии в Малаге, пишет espanarusa.com.

С тех пор Антонио Мартес совмещает бизнес, создание пиццы и акробатику, удивляя итальянцев. По его словам, на подготовку таких выступлений уходит месяцы, так как его шоу похожи на красочные выступления циркового артиста с гармоничной хореографией и ритмичной музыкой. «Самое главное – это отточенные красивые движения, которые гипнотизируют зрителей», – рассказывает Мартос.

Участие в ежегодных конкурсах по всему миру является залогом успеха в привлечении клиентов и расширении бизнеса. В 2015 году он открыл вторую пиццерию в Картаме, а в 2016-м – третью в Альхаурин-де-ла-Торре. Когда у него есть время и, прежде всего, когда среди посетителей ресторана есть дети, пиццамейкер обычно выходит в зал или на террасу, чтобы предложить гостям небольшое акробатическое шоу. Во всех трех ресторанах представлено разнообразное меню с учетом разных вкусовых предпочтений, в котором можно найти даже сладкую пиццу на основе фруктов и шоколада. «Подавляющее большинство людей, которые приходят в ресторан, не являются экспертами. Они не оценивают способ приготовления, они просто благодарят тебя за очень вкусный обед или ужин. И это лучшая награда», – отмечает Антонио.

Для него понятие «сделать пиццу» не имеет ничего общего с покупкой замороженной базы, добавлением продуктов и запеканием. Он понимает это как гораздо более длительный процесс, одно только брожение теста требует как минимум 24 часа. Фирменный состав теста для его пиццы формировался годами на основе продолжительных экспериментов с пропорциями муки, воды, соли и масла. Кроме этого, пиццамейкер из Малаги разработал собственную технологию замеса теста. Чтобы передать ученикам свое мастерство, Антонио Мартес в 2011 году основал испанскую школу пиццы, где он преподает и консультирует студентов по вопросам открытия бизнеса в этой сфере. Он также сотрудничает с организацией Красный Крест для проведения курсов для людей с риском социального отчуждения.