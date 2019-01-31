Испанский полицейский в пижаме задержал двух грабителей

Четверг, 31 Январь 2019 Испания Испания

Испанский полицейский в пижаме задержал двух грабителей

В Кадисе один из полицейских, не находившийся при исполнении должностных обязанностей, задержал двоих грабителей.

Мужчины ворвались в бар Los Clásicos, расположенный рядом с домом полицейского. Инцидент произошел рано утром, и он выбежал из дома в пижаме, халате и домашних тапочках.

Известно, что грабители – жители другого города. Они проникли в бар, срезав решетку на окнах, пишет noticia.ru.

Заведение к этому времени уже было закрыто, но его хозяин, живущий в том же доме, услышал шум и позвонил в полицию. Другие соседи также обратили внимание на шум и разбудили полицейского, которого хорошо знают в районе. Он быстро среагировал и смог обезвредить злоумышленников, после чего приковал их наручниками к решетке. Когда на место прибыл патруль Гражданской гвардии, агент передал задержанных коллегам.

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