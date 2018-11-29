Испанский повар номинирован на Нобелевскую премию мира

Проживающий в Вашингтоне испанский шеф-повар Хосе Андрес номинирован на Нобелевскую премию мира.

Эту информацию подтвердил Джон Делани, конгрессмен и член Палаты представителей США, пишет espanarusa.com.

Испанец стал одним из самых узнаваемых лиц на американском телевидении: он активно защищает права иммигрантов, а в прошлом году Андрес и его компания World Central Kitchen, основанная в 2010 году, приготовили еду, чтобы накормить жертв урагана «Мария», поразившего Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года.

Это лишь некоторые причины, заставившие Делани номинировать испанца на Нобелевскую премию: «Благодаря работе господина Андреса миллионы людей были накормлены. Это одна из базовых нужд человечества, и господин Андрес продемонстрировал свою гуманность. Он решает одну из самых старейших проблем мира и демонстрирует мировым лидерам путь к облегчению людских страданий».

Узнав по телефону новость о том, что он номинирован на престижную премию, Андрес воскликнул: «Ого, они готовы номинировать любого! А вообще, похоже, что еда – это самое главное».

Шеф-повар активно высказывается в социальных сетях, использует Твиттер, чтобы оказывать помощь во Флориде, Гватемале и Калифорнии, где в этом он готовил обеды для нуждающихся. Благодаря акции «Благодарность» были накормлены 15 000 человек.

Хосе Андресу предстоит сражаться со многими другими претендентами на Нобелевскую премию мира. В прошлом году на нее был номинирован 331 человек, а в 2016-м – 376, что стало рекордной цифрой за всю историю премии.

«Не планировать, не объединяться, только импровизировать. Старая школа требует планов, но нам нужно кормить людей», – написал Андрес в своей книге о Пуэрто-Рико, созданной совместно с журналистом Ричардом Уолффом.