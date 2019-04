Испанский повар предлагает попробовать масло морского планктона

После эксперимента по созданию напитка из биолюминесцентных водорослей и «живой соли», которая имеет свойство кристаллизоваться и нагреваться, он недавно представил масло морского планктона. Эта уникальная смесь изготовлена из оливкового масла arbequino с добавлением эссенции морского фитопланктона. Новое масло от шеф-повара популярного ресторана Aponiente имеет интенсивный аромат и ярко выраженный вкус морских водорослей. Его цветовая гамма состоит из нежного зеленого оттенка, напоминающего сок свежих оливок, и темно-зеленых вкраплений планктона.

Масло не содержит глютена, аллергенов, подходит для веганов, является источником Омега-3 и Омега-6, а также витаминов E, C и B12. Оно обладает мощным антиоксидантным действием и насыщает организм необходимыми минералами, такими как железо, кальций, фосфор, магний и калий. Как отмечает сам шеф-повар, новый продукт вобрал в себя всю пользу моря и земли, пишет espanarusa.com.

Десять лет назад Анхель Леон начал экспериментировать с морским планктоном на своей кухне, сочетая его с рисом, соусами, хлебом и разными видами сыров. Благодаря своей настойчивости он добился того, что морской фитопланктон был признан Европейским союзом как новый продукт питания. Теперь кулинарный гений, специализирующийся на морских продуктах, создает инновационный вид масла. Его ресторан морской кухни Aponiente входил в список десяти лучших ресторанов в мире по версии The New York Times, а The Wall Street Journal вносил его в десятку лучших ресторанов Европы.

Масло было запущено в производство после годичных исследований совместно с компанией по производству оливкового масла Castillo de Canena, являющейся обладателем национальной премии Alimentos de España, и компания Plancton Marino, производящей пищевые добавки на основе морских водорослей. Ферма микроводорослей компании Plancton Marino расположена в Пуэрто-де-Санта-Мария, недалеко от здания старинной водяной мельницы Кадиса, где находится ресторан Анхеля Леона. «Морской фитопланктон как пищевой продукт стал мировым открытием», – рассказывают сотрудники компании, ответственные за производство порошка и пищевых добавок на основе планктона.

Бутылка масла морского планктона объемом 250 миллилитров, украшенная рисунками художника Энди Риваса, будет выпущен на рынок с ценой около 35 евро. Эксперты заявляют, что оно превратится в изысканное дополнение к блюдам, такое же, как шафран, который среди шеф-поваров ценится как оригинальная пряность, придающая блюдам индивидуальность. Анхель Леон уже начал экспериментировать с новым маслом, добавляя его к ракушкам, морским ежам, маринованной рыбе, также мастер советует смешивать масло с майонезом и другими соусами, сочетать с пастой, ризотто, запеченным картофелем, овощными салатами... По его словам, пара капель масла наполнит морским ароматом и придаст оригинальность каждому блюду.