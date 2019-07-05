Испанский секонд-хенд набирает популярность в шести странах

К тому времени сама Арица тоже накопила много модной одежды, которую хотела бы реализовать. Благодаря тому, что оба создателя имели опыт организации стартап проектов и развития бренда через интернет, платформа Micolet довольно быстро стала набирать популярность. За четыре года они сотрудничали с 35 000 продавцами, в числе которых есть блогеры и другие знаменитости, пишет espanarusa.com.

Основатели подчеркивают удобство платформы. «Micolet основан на предоставлении максимальных возможностей продавцу», – рассказывает Арица Лороньо. Те, кто хочет реализовать одежду через интернет, должны заполнить и распечатать лист сбора, подготовить коробку с одеждой. Сотрудники Micolet забирают подготовленную одежду и проверяют ее на качество. Примерно 15% чаще всего оказывается непригодной для продажи. Такая одежда возвращается продавцу или по соглашению с ним отправляется в благотворительные фонды. Затем сотрудники оценивают все наряды с помощью собственного программного обеспечения, которое учитывает такие нюансы, как популярность размера, цвет или время года (купальники зимой будут оцениваться ниже, чем летом). Продавец получает письмо с полным списком цен, при согласии одежда выставляется на продажу. От продажи каждой вещи компания получает фиксированные 1,5 евро и 25% от цены. Если одежда долго время залеживается на складе, цена постепенно снижается, но при этом продавец всегда оповещается об этом. «Обычно мы продаем более половины одежды менее чем за 10 дней», – добавляют основатели компании.

Как и во многих других случаях, социальные сети послужили площадкой для роста популярности интернет-магазина. Информация распространялась как самими основателями, так продавцами, предоставившими наряды. Офис в Бильбао, в котором начался бизнес, был преобразован в большой склад, где на данный момент работают 30 человек. Вот уже 1,3 миллиона потенциальных клиентов получают каждый день почту каталог с новинками. В дополнение к Испании, где происходит 80% продаж, компания отправляет товары в Португалию, Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Сейчас, когда компания набирает популярность, им приходит слишком много заявок на продажу. Каждое воскресенье в 23:59 они открывают еженедельную квоту для получения заявок. С новым складом ребята надеются удвоить месячную квоту. К ним часто отправляют использованную пару раз одежду из шкафов телевизионных студий и различных съемок. «Рынок подержанной одежды становится все более популярным. Происходит это чаще всего из-за изменения потребительских привычек, благодаря большей осведомленности об экологических принципах», – отмечает Лороньо.

Они также опираются на поддержку многих телеведущих, актрис и других знаменитостей, которые с удовольствием выставляют свои наряды через интернет-магазин, среди которых можно найти много брендовых вещей. Так делают модель Ариадна Артилес, актрисы Кира Миро и Кристина Кастаньо, певицы Лейре Мартинес, Сорайя и многие другие.