Испанский шеф-повар Кике Дакоста стал «гастрономическим биографом»

Идея родилась в 2003 году, когда он приготовил блюдо под названием «Оживший лес», выразив через него детские воспоминания, родные пейзажи, тактильные ощущения ушедших лет. «Так я понял, что эмоции могут стать важным инструментом на кухне», - заявляет шеф-повар.

Для Кике Дакоста, который в 2019 году получил свою пятую звезду Мишлен (три в ресторане Quique Dacosta, две – в El Poblet), кухня – это смешение продуктов и эмоций. С 2003 года он вынашивал идею преобразования эмоций во вкусы. Итогом этого стало рождение программы Una vida, una cena (премьера на Amazon Prime Video 17 декабря, совместное производство The Mediapro Studio), в рамках которой звездный повар превращает четыре жизненно важных момента в жизни каждого из звездных гостей в уникальные блюда, пишет espanarusa.com.

Сам шеф-повар отмечает, что это не кулинарное шоу, а скорее процесс общения и творчества, во время которого он, слушая жизненные истории собеседников, превращает их в разнообразные блюда. «Это не ток-шоу, потому что я не беру интервью. Я не считаю себя журналистом, поэтому моя программа имеет совершенно новый формат, направленный на воплощение эмоций и воспоминаний в уникальные блюда», - добавляет Кике Дакоста. Большинство программ было снято в его ресторане Quique Dacosta, где он вел дружеские беседы со своими звездными гостями, искал вдохновение в их историях и экспериментировал со вкусами специальных блюд. В его программах приняли участие певец Алехандро Санс, тореадор Хосе Мария Мансанарес, актриса Наджва Нимри, теннисистка Гарбинье Мугуруса, модель Андрес Веленкосо и актриса Инма Куэста. Каждого из гостей Дакоста считает своим другом и восхищается их успехами. «Все шестеро - успешные люди, но каждый из них имеет свой уникальный жизненный путь. Эта уникальность находит отражение в тех блюдах, которые я приготовил для каждого из них», - рассказывает Дакоста.

Акцент в программе делается на том, что каждый из нас – это целая Вселенная. Кике Дакоста слушает воспоминания друзей по телефону или при личных встречах до съемок самой программы, чтобы иметь возможность отправиться на рынок и купить продукты, которые могут заставить гостя заново почувствовать эмоции и прожить важные моменты своей жизни. «То, что вы делаете – это какая-то магия», - заявила испанская актриса иранского происхождения Наджва Нимри на одной из программ, пробуя специальное блюдо. «Это похоже на фотоальбом с большим количеством магии», - говорит другой гость - певец Алехандро Санс. Таким образом Кике Дакоста становится «гастрономическим биографом» своих звездных друзей.

После съемок шеф-повар решил добавить несколько блюд, созданных в рамках программы, в будущее новое меню ресторана Quique Dacosta. В нем точно будет блюдо, приготовленное по воспоминаниям Алехандро Санса. Каждый гость сам выбирал то блюдо из своего специального меню, которое могло бы радовать широкую публику. При этом Кике Дакоста с уважением отнесся к желанию некоторых гостей оставить их блюда эфемерными, сохранив их только в личных воспоминаниях.