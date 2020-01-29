Испанский спортсмен открывает отель на Майорке

Первый отель, Room Mate Olivia, расположенный на популярном пляже Кальвиа (Магалуф) на Майорке, начнет принимать гостей летом 2020 года.

Основатель и владелец сети — известный испанский предприниматель и спортсмен-олимпиец Кике Сарасола. Сейчас сеть насчитывает 26 гостиниц по всему миру, пишет euromag.ru.

Интерьер нового пляжного отеля был разработан известным дизайнером Хайме Беристайном. «При создании отеля я вдохновлялся атмосферой Средиземноморья: его пляжами, культурой и традициями, играющими важную роль в жизни острова Майорка» – отмечает дизайнер.

Для гостей Room Mate Olivia было разработано несколько концепций питания: ресторан a la carte, шведский стол с изысканными, разнообразными блюдами кухонь мира и «healthy corner» с питательными и полезными закусками.

В ближайшие два года группа Room Mate планирует открыть 14 отелей и 13 комплексов апартаментов.