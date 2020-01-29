Испанский спортсмен открывает отель на Майорке
Международная гостиничная сеть Room Mate Hotels анонсирует запуск новой линейки пляжных отелей Room Mate Beach Hotels.
Первый отель, Room Mate Olivia, расположенный на популярном пляже Кальвиа (Магалуф) на Майорке, начнет принимать гостей летом 2020 года.
Основатель и владелец сети — известный испанский предприниматель и спортсмен-олимпиец Кике Сарасола. Сейчас сеть насчитывает 26 гостиниц по всему миру, пишет euromag.ru.
Интерьер нового пляжного отеля был разработан известным дизайнером Хайме Беристайном. «При создании отеля я вдохновлялся атмосферой Средиземноморья: его пляжами, культурой и традициями, играющими важную роль в жизни острова Майорка» – отмечает дизайнер.
Для гостей Room Mate Olivia было разработано несколько концепций питания: ресторан a la carte, шведский стол с изысканными, разнообразными блюдами кухонь мира и «healthy corner» с питательными и полезными закусками.
В ближайшие два года группа Room Mate планирует открыть 14 отелей и 13 комплексов апартаментов.