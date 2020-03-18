Испанский спортсмен пробежал в квартире 61 километр

Кастроверде неоднократно проходил самые тяжёлые маршруты с упором на выносливость. Но этот — домашний — показался ему самым трудным. Особенно тяжело пришлось на 55-м километре, рассказывает спортсмен. Хотелось всё бросить, но помогли сообщения со словами поддержки от друзей, пишет noticia.ru.

Следует отметить, что Кастроверде пришлось бегать в маленькой квартире с коридором в четыре метра.