Испанский спортсмен пробежал в квартире 61 километр

Среда, 18 Март 2020 Испания Испания

Испанский спортсмен пробежал в квартире 61 километр

Испанский триатлет Хавьер Кастроверде наглядно продемонстрировал, что полноценно тренироваться и заниматься спортом можно, не выходя из дома.

Кастроверде неоднократно проходил самые тяжёлые маршруты с упором на выносливость. Но этот — домашний — показался ему самым трудным. Особенно тяжело пришлось на 55-м километре, рассказывает спортсмен. Хотелось всё бросить, но помогли сообщения со словами поддержки от друзей, пишет noticia.ru.

Следует отметить, что Кастроверде пришлось бегать в маленькой квартире с коридором в четыре метра.

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