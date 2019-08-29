Испанский Стоунхендж открылся благодаря засухе

Сегодня сюда приходят толпы туристов. 5000-летний участок земли, предположительно застроенный кельтами, состоит из 144 мегалитических блоков высотой до двух метров. Этот древний мегалитический храм, по мнению ученых, использовался для поклонения Солнцу. Историки знали о нем с момента его открытия в 1925 году. Его обнаружил немецкий священник и археолог-любитель Хуго Обермайер. К сожалению, увидеть это место не представлялось возможным, потому что оно было затоплено, пишет glas.ru.

Генерал Франко приказал затопить долину, граничащую с рекой Тежу. Кусок ценной истории из-за неудачного решения скрылся под водой. Западная Испания страдала от длительного периода засухи, и кельтский храм, расположенный в Пераледа-де-ла-Мата, теперь вновь открыт. Ученые предполагают, что храм был воздвигнут кельтами, жившими в Иберии 4000-5000 лет назад. На некоторых камнях сохранились гравюры змей, расположенные по кругу. Этот участок создавался в течение тысяч лет. Гранит доставляли сюда за несколько километров.

Древними людьми был создан Храм Солнца и кладбище. Они, по-видимому, преследовали не только религиозную, но и экономическую цель. В этом месте можно было пересечь реку. Когда-то это был своего рода торговый центр. Монолиты уже начали разрушаться. Как сохранить их, пока неясно, но если ничего не предпринимать, можно навсегда потерять древние каменные сооружения. Если испанский Стоунхендж будет сохранен, это даст ученым возможность узнать больше о его назначении и использовании.