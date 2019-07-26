Испанский суд оставил под стражей каталонских политиков

Верховный суд Испании снова отказался освободить из-под стражи политиков, отправленных в тюрьму за организацию референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде считают незаконным.

Такое постановление суда стало ответом на заявление адвокатов сепаратистов, которые требовали пересмотреть отказ верховного суда от 21 июня. Тогда суд тоже отказал каталонским политикам в освобождении, пишет noticia.ru.