Испанский суд оставил вакантным место Пучдемона

Пятница, 28 Июнь 2019 Испания Испания

Испанский суд оставил вакантным место Пучдемона

Верховный суд Испании принял решение оставить вакантным место бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Европейском парламенте.

Об этом говорится в постановлении суда.

Таким образом суд отклонил просьбу Пучдемона приостановить исполнения решения центральной избирательной комиссии Испании, которая объявила его места в Европарламенте свободным.

Кроме того, соответствующее решение суд принял и по бывшему советнику правительства Каталонии Тони Комина, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Пучдемона и его соратников в Испании обвиняют в мятеже и растрате государственных средств, за что им грозят длительные сроки в тюрьме в случае возвращения. Они являются одними из главных деятелей движения за независимость Каталонии от Испании.

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