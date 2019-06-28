Испанский суд оставил вакантным место Пучдемона

Об этом говорится в постановлении суда.

Таким образом суд отклонил просьбу Пучдемона приостановить исполнения решения центральной избирательной комиссии Испании, которая объявила его места в Европарламенте свободным.

Кроме того, соответствующее решение суд принял и по бывшему советнику правительства Каталонии Тони Комина, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Пучдемона и его соратников в Испании обвиняют в мятеже и растрате государственных средств, за что им грозят длительные сроки в тюрьме в случае возвращения. Они являются одними из главных деятелей движения за независимость Каталонии от Испании.