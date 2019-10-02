Испанский суд впервые приговорил женщину к пожизненному заключению

Среда, 02 Октябрь 2019 Испания Испания

Испанский суд впервые приговорил женщину к пожизненному заключению

Испанский суд приговорил Ану Хулию Кесаду к пожизненному заключению с правом обжалования приговора минимум через 25 лет за убийство восьмилетнего ребенка своего жениха.

Как отмечает РИА Новости, Кесада стала первой женщиной в Испании, к которой применено это максимальное наказание в стране, введенное в 2015 году.

Женщина также приговорена за нанесение морального ущерба отцу к трем годам заключения, за нанесение морального ущерба матери - к двум годам и девяти месяцам, за преступления против неприкосновенности личности отца - к году и шести месяцам и за преступление против неприкосновенности личности матери - к году тюрьмы, пишет noticia.ru.

Кроме того, она должна выплатить каждому из родителей по 250 тысяч евро. Ей запрещено приближаться к ним ближе, чем на 500 метров в течение 30 лет. Приговоренная также должна выплатить государству более 200 тысяч евро - в такую сумму обошелся поиск тела ребенка, который продолжался 11 дней.

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