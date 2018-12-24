Испанский Тенерифе – любимое зимнее направление британцев

Один из крупнейших европейских туроператоров TUI провел исследование и отметил, что Тенерифе – излюбленное место его клиентов.

Советник по туризму на Тенерифе Альберто Бернабе подчеркнул, что остров востребован также среди ирландцев и бельгийцев. По его словам, Тенерифе высоко ценится среди путешественников. Он добавил, что не только зимой, но и на протяжении всего года остров может предложить уникальный климат, природу и разнообразные развлечения, пишет noticia.ru.

Кроме того, анализ TUI показал, что Тенерифе входит в пятерку самых востребованных направлений у британских туристов, вылетающих из аэропорта Манчестера в рождественский период, наравне с Дубаем, Дублином, Амстердамом и Парижем.